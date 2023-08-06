Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Лиллестрем
Тромсе - Лиллестрем: обзор матча 06 августа 2023
Тромсе
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 1
Завершен
Лиллестрем
66'
Й. Гундерсен
72'
В. Эрлиен (П)
89'
Л. Нордас
45+1'
Э. Гарнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Лиллестрем
Замена
К. Психе
️️️️
A. Jenssen
90'
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
Я. Пейнтсил
90'
ГОЛ! 3:1!
Л. Нордас
89'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
81'
75'
Замена
M. Lundemo
️️️️
Т. Свендсен
75'
Замена
H. Skogvold
️️️️
И. Ибрахимай
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Эрлиен
72'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гундерсен
Пас отдал
С. Опсал
66'
51'
Желтая карточка
Э. Гарнас
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Гарнас
Пас отдал
В. Драгснес
25'
Желтая карточка
Т. Свендсен
Желтая карточка
Й. Гундерсен
23'
19'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
Л. Рангер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
3-3-1-3
1
Хаугаард
6
Гундерсен
25
Диуф
23
Вестерлунд
5
Опсал
11
Йенссен
8
Ромсаас
26
Пейнтсил
15
Эрлиен
25
5
3-4-4
2
Рангер
4
Гарнас
20
Драгснес
29
Ибрахимай
15
Хофф
23
Осен
4
21
Кристиансен
23
Свендсен
10
Ольсен
2
5
28
Психе
28
Психе
5
8
Ромсаас
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
8
Ромсаас
26
Пейнтсил
3
3
26
Пейнтсил
2
Рангер
22
Слердаль
22
Слердаль
2
Рангер
23
Свендсен
8
8
23
Свендсен
29
Ибрахимай
23
23
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Тромсе
Лиллестрем
33
Мика Коскела
ЦЗ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
33
Мика Коскела
ЦЗ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Тромсе - Лиллестрем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Алфхейм
Новости команд
Все
Тромсе
Лиллестрем
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+