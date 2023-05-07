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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Буде-Глимт
Лиллестрем - Буде-Глимт: обзор матча 07 мая 2023
Лиллестрем
07.05.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
60'
А. Адамс
52'
Ф. Мумбанья
71'
Ф. Мумбанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Буде-Глимт
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
90'
+6
90'
+4
Замена
Л. Нордас
️️️️
Ф. Мумбанья
90'
+4
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
86'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
84'
Желтая карточка
У. Ветлесен
82'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
А. Гренбек
Замена
Т. Свендсен
️️️️
М. Кнудсен
76'
71'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Гренбек
Замена
Г. Осен
️️️️
К. Теннессен
70'
Замена
V. Skjaervik
️️️️
И. Ибрахимай
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Адамс
Пас отдал
Л. Рангер
60'
60'
Замена
Б. Вембангомо
️️️️
О. Эльабделлауи
55'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
19
Кристоффер Теннессен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-3-5
20
Драгснес
28
Габриэльсен
15
Хофф
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
10
Ольсен
4
Гарнас
2
Рангер
45
Адамс
21
Кристиансен
3-1-3-2-1
12
Хайкин
3
Эльабделлауи
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
18
Мое
22
Мвука
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
29
Ибрахимай
4
4
29
Ибрахимай
19
Теннессен
23
Осен
23
Осен
19
Теннессен
4
Кнудсен
23
Свендсен
23
Свендсен
4
Кнудсен
3
Эльабделлауи
5
Вембангомо
5
Вембангомо
3
Эльабделлауи
11
Гренбек
20
Сьоволд
20
Сьоволд
11
Гренбек
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
11
Нордас
11
Нордас
29
Мумбанья
Остались в запасе
Лиллестрем
Буде-Глимт
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
11
Нино Цугель
ПВ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Лиллестрем - Буде-Глимт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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