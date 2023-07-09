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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Лиллестрем
Русенборг - Лиллестрем: обзор матча 09 июля 2023
Русенборг
09.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
1 : 2
Завершен
Лиллестрем
11'
О. Кристиан Саэтер
84'
А. Адамс
90+1'
А. Адамс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Лиллестрем
90'
+6
Желтая карточка
Т. Свендсен
Желтая карточка
Э. Тагсет
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Адамс
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Адамс
Желтая карточка
U. Jenssen
81'
Замена
М. Бьерло
️️️️
А. Нильсен Перейра
76'
71'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
В. Хофф
70'
Замена
Л. Рангер
️️️️
В. Драгснес
70'
Замена
M. Lundemo
️️️️
Л. Ольсен
Замена
O. Aga
️️️️
О. Кристиан Саэтер
66'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Нипан
61'
46'
Желтая карточка
Э. Гарнас
ГОЛ! 1:0!
О. Кристиан Саэтер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
29
Oscar Aga
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
4-3-1-2
1
Хансен
19
Перейра
5
5
Роджерс
29
Рейтан
20
Тагсет
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
41
Нипан
90
Саэтер
19
Хольс
3-4-4
28
Габриэльсен
4
Гарнас
20
Драгснес
29
Ибрахимай
15
Хофф
23
Осен
4
2
21
Кристиансен
45
Адамс
10
Ольсен
41
Нипан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
41
Нипан
19
Перейра
70
Бьерло
70
Бьерло
19
Перейра
90
Саэтер
29
29
90
Саэтер
20
Драгснес
2
Рангер
2
Рангер
20
Драгснес
10
Ольсен
8
8
10
Ольсен
15
Хофф
23
Свендсен
23
Свендсен
15
Хофф
Остались в запасе
Русенборг
Лиллестрем
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
2
Лео Корник
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
2
Лео Корник
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Русенборг - Лиллестрем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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