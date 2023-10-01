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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Бранн
Лиллестрем - Бранн: обзор матча 01 октября 2023
Лиллестрем
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
0 : 2
Завершен
Бранн
29'
С. Хельтне Нильсен (П)
47'
У. Матисен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Бранн
81'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
У. Матисен
76'
Замена
Н. Кастро
️️️️
С. Эрик Картум
Желтая карточка
Э. Гарнас
75'
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
67'
47'
ГОЛ! 0:2!
У. Матисен
Желтая карточка
И. Ибрахимай
44'
42'
Желтая карточка
Т. Педерсен
Замена
F. Elkaer
️️️️
С. Роджерс
34'
Замена
M. Lundemo
️️️️
К. Томпсон
34'
32'
Желтая карточка
Д. Сери
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хельтне Нильсен
Желтая карточка
К. Томпсон
27'
Желтая карточка
С. Роджерс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Uba Charles
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
11
F. Elkaer
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
9
Никлас Кастро
ЛВ
11
Магнус Варминг
ЛВ
33
Marius Trengereid
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
4-4-3
28
Габриэльсен
5
Роджерс
19
Теннессен
4
Гарнас
33
Томпсон
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
2
23
21
Кристиансен
3-1-3-1-2
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
5
Сери
12
6
Нильсен
7
Майре
19
Картум
17
Солтведт
10
Берстинг
14
Матисен
11
Финне
33
Томпсон
8
8
33
Томпсон
5
Роджерс
11
11
5
Роджерс
19
Картум
9
Кастро
9
Кастро
19
Картум
14
Матисен
19
Хеггебе
19
Хеггебе
14
Матисен
Остались в запасе
Лиллестрем
Бранн
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Лиллестрем - Бранн
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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