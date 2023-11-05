Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Хаугесунд
Лиллестрем - Хаугесунд: обзор матча 05 ноября 2023
Лиллестрем
05.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
57'
Э. Гарнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Хаугесунд
Замена
M. Lundemo
️️️️
И. Ибрахимай
84'
73'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
73'
Замена
С. Сандер
️️️️
Б. Нжие
67'
Замена
Б. Лейте
️️️️
Д. Хейсман
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарнас
Пас отдал
И. Ибрахимай
57'
Замена
М. Болли
️️️️
H. Skogvold
46'
Желтая карточка
И. Ибрахимай
44'
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
36'
33'
Желтая карточка
Ю. Эскесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
(К)
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
(К)
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Лиллестрем
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
4-3-4
4
Гарнас
4
19
Теннессен
28
Габриэльсен
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
23
10
Ольсен
2
1-1-3-3-2
1
Селвик
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
2
26
Кристенсен
34
Эскесен
23
Хейсман
10
Нжие
12
16
Содерлунд
29
Ибрахимай
8
8
29
Ибрахимай
23
14
Болли
14
Болли
23
10
Нжие
37
Сандер
37
Сандер
10
Нжие
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
23
Хейсман
16
Лейте
16
Лейте
23
Хейсман
Остались в запасе
Лиллестрем
Хаугесунд
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Остались в запасе
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
40
Almar Gjerd Grindhaug
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Лиллестрем - Хаугесунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Smehus Kringstad, Norway
Стадион:
Åråsen, Lillestrom
Новости команд
Все
Лиллестрем
Хаугесунд
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+