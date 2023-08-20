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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Лиллестрем
Стремсгодсет - Лиллестрем: обзор матча 20 августа 2023
Стремсгодсет
20.08.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 2
Завершен
Лиллестрем
87'
Э. Мелькерсен
34'
И. Ибрахимай
49'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Лиллестрем
90'
+5
Замена
V. Skjaervik
️️️️
К. Теннессен
90'
Замена
M. Lundemo
️️️️
H. Skogvold
ГОЛ! 1:2!
Э. Мелькерсен
Пас отдал
J. Ekeland
87'
Желтая карточка
Ф. Даль
81'
Желтая карточка
В. Михра
81'
Замена
J. Ekeland
️️️️
А. Лейфссон
71'
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
Замена
С. Ханссен
️️️️
Т. Грегор
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Ибрахимай
Пас отдал
Л. Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
11
Jostein Ekeland
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Михра
19
Лейфссон
71
Вальсвик
27
Даль
4
Грегор
5
Сермо
8
Красники
10
Штенгель
10
Теркельсен
18
Стеневик
9
Мелькерсен
4-3-4
28
Габриэльсен
4
Гарнас
19
Теннессен
20
Драгснес
29
Ибрахимай
23
Осен
15
Хофф
10
Ольсен
21
Кристиансен
2
23
4
Грегор
3
Ханссен
3
Ханссен
4
Грегор
19
Лейфссон
11
11
19
Лейфссон
19
Теннессен
4
4
19
Теннессен
23
8
8
23
Остались в запасе
Стремсгодсет
Лиллестрем
40
Мортен Саэтра
ВР
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
Главный тренер
Йорген Иснес
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Стремсгодсет - Лиллестрем
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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