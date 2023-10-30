Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Лиллестрем
Буде-Глимт - Лиллестрем: обзор матча 30 октября 2023
Буде-Глимт
30.10.2023, понедельник, 20:30
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
3 : 0
Завершен
Лиллестрем
7'
Б. Матиас Мое
63'
А. Пеллегрино
76'
Б. Вембангомо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Лиллестрем
Замена
Д. Басси
️️️️
А. Пеллегрино
90'
+7
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
А. Гренбек
89'
83'
Замена
Ф. Слердаль
️️️️
К. Теннессен
83'
Замена
V. Skjaervik
️️️️
Э. Гарнас
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
82'
Замена
С. Фет
️️️️
У. Салтнес
82'
ГОЛ! 3:0!
Б. Вембангомо
Пас отдал
П. Берг
76'
64'
Замена
М. Болли
️️️️
H. Skogvold
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
А. Гренбек
63'
Замена
Н. Цугель
️️️️
С. Серли
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Матиас Мое
Пас отдал
П. Берг
7'
4'
Желтая карточка
M. Lundemo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
(К)
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лиллестрем
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
(К)
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Лиллестрем
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
11
Гренбек
14
Салтнес
18
Мое
90
Пеллегрино
10
Серли
29
Мумбанья
4-3-4
28
Габриэльсен
4
19
Теннессен
4
Гарнас
29
Ибрахимай
23
Осен
8
10
Ольсен
2
21
Кристиансен
23
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
14
Салтнес
19
Фет
19
Фет
14
Салтнес
11
Гренбек
8
Гулликсен
8
Гулликсен
11
Гренбек
10
Серли
11
Цугель
11
Цугель
10
Серли
90
Пеллегрино
22
Басси
22
Басси
90
Пеллегрино
19
Теннессен
22
Слердаль
22
Слердаль
19
Теннессен
4
Гарнас
4
4
4
Гарнас
23
14
Болли
14
Болли
23
Остались в запасе
Буде-Глимт
Лиллестрем
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Остались в запасе
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Буде-Глимт - Лиллестрем
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Главный судья:
Kai Erik Steen, Norway
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Лиллестрем
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+