Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Одд
Лиллестрем - Одд: обзор матча 26 ноября 2023
Лиллестрем
26.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
4 : 4
Завершен
Одд
31'
Г. Осен
74'
Л. Ольсен
76'
Р. Габриэльсен
90+11'
Л. Ольсен (П)
2'
Ф. Реннинген Йоргенсен
25'
Ф. Реннинген Йоргенсен
41'
М. Ингебригтсен
82'
М. Ингебригтсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Одд
90'
+11
Желтая карточка
С. Овусу
ГОЛ с пенальти! 4:4!
Л. Ольсен
90'
+11
90'
+1
Желтая карточка
П. Бротвейт
87'
Желтая карточка
Л. Овусу
87'
Замена
Д. Томаш
️️️️
М. Ингебригтсен
Желтая карточка
Р. Габриэльсен
86'
82'
ГОЛ! 3:4!
М. Ингебригтсен
ГОЛ! 3:3!
Р. Габриэльсен
76'
ГОЛ! 2:3!
Л. Ольсен
74'
Замена
К. Теннессен
️️️️
Л. Рангер
69'
64'
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
Т. Свендсен
60'
Желтая карточка
Э. Рууд
41'
ГОЛ! 1:3!
М. Ингебригтсен
Пас отдал
T. Rekdal
ГОЛ! 1:2!
Г. Осен
Пас отдал
Л. Рангер
31'
25'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
Т. Свендсен
18'
Желтая карточка
Д. Баккей
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Пас отдал
М. Ингебригтсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
(К)
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
(К)
ЦЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
21
Leon Hien
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Лиллестрем
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
21
Daniel Skaarud
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
4-3-1-3
4
Гарнас
28
Габриэльсен
4
2
Рангер
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
14
Болли
2
21
Кристиансен
10
Ольсен
3-2-2-1-2
99
Бротвейт
2
Рууд
21
Хаген
3
Баккей
28
Овусу
1
Йоргенсен
24
Овусу
20
19
Ингебригтсен
23
Свендсен
21
2
Рангер
19
Теннессен
19
Теннессен
2
Рангер
19
Ингебригтсен
33
Томаш
33
Томаш
19
Ингебригтсен
23
Свендсен
26
Гьенгор
26
Гьенгор
23
Свендсен
Остались в запасе
Лиллестрем
Одд
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
21
Daniel Skaarud
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
21
Daniel Skaarud
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Лиллестрем - Одд
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Главный судья:
Svein Tore Sinnes, Norway
Стадион:
Åråsen, Lillestrom
Новости команд
Все
Лиллестрем
Одд
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Лион» – «Лиллестрем»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:16
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+