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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Лиллестрем
Хаугесунд - Лиллестрем: обзор матча 23 июля 2023
Хаугесунд
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
1 : 0
Завершен
Лиллестрем
76'
S. Reese
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Лиллестрем
90'
+6
Вторая желтая
А. Адамс
90'
+4
Желтая карточка
А. Адамс
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
М. Санде
86'
82'
Замена
H. Skogvold
️️️️
Л. Рангер
ГОЛ! 1:0!
S. Reese
76'
74'
Желтая карточка
В. Хофф
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Б. Нжие
71'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
2
Ларс Рангер
ПЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Селвик
22
Крузнелл
5
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
27
Санде
26
Кристенсен
10
Нжие
16
Лейте
29
Диарра
3-4-4
2
Рангер
4
Гарнас
20
Драгснес
29
Ибрахимай
15
Хофф
23
Осен
4
21
Кристиансен
10
Ольсен
45
Адамс
2
10
Нжие
16
Содерлунд
16
Содерлунд
10
Нжие
27
Санде
12
12
27
Санде
2
Рангер
23
23
2
Рангер
Остались в запасе
Хаугесунд
Лиллестрем
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
36
Eivind Helgeland
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
18
Vegard Solheim
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Хаугесунд - Лиллестрем
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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