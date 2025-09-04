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Австрия. Бундеслига
Команды
Штурм
Даниил Худяков
Новости
€ 1,80 млн
Даниил Худяков - новости
Штурм
9 января 2004 (22), Москва
#53 | Вратарь
194 см
Россия
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Публикации
Агент Худякова двумя словами отреагировал на интерес «Зенита»
Вчера, 22:53
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
Вчера, 21:43
12
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
18 сентября
1
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
7 сентября
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд
27 июля
1
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»
7 мая
2
Худяков ответил на предложение «Спартака»
7 мая
10
Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть
7 мая
1
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову
8 апреля
2
Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»
6 апреля
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
Джикия и Худяков рассмотрят варианты возвращения в РПЛ
17 марта
3
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
2025.09.04 12:58
«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова
2025.07.10 20:23
1
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Российскому вратарю «Штурма» дали прозвище «Путин»
2025.01.08 17:05
3
Лига чемпионов. «Штурм» с Худяковым проиграл «Лиллю» (2:3), «Атлетико» победил «Слован» Вайсса (3:1)
2024.12.11 22:42
Худяков впервые сыграет за «Штурм» после летнего перехода из «Локомотива» – в ЛЧ против «Жироны»
2024.11.27 19:52
2
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
2024.09.06 09:00
2
Все россияне, которые сыграют в лиговом этапе Лиги чемпионов
2024.08.29 00:30
3
1
2
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