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    Даниил Худяков - статистика

    #53 | Вратарь
    Имя Даниил
    Фамилия Худяков
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 2004 (19 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Локомотив 1:2 Зенит Россия. Премьер-лига, 22 тур
    01.04.2023 Был в запасе Пари НН 0:4 Локомотив Россия. Премьер-лига, 21 тур
    18.03.2023 Был в запасе Локомотив 3:2 Краснодар Россия. Премьер-лига, 20 тур
    14.03.2023 1' - 90' Акрон 1:1
    (7:6)п         		Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала
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