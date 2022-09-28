Даниил Худяков - статистика
#53 | Вратарь
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Худяков
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 2004 (19 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Худяков
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 2004 (19 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Пари НН
|0:4
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Локомотив
|3:2
|Краснодар
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|14.03.2023
|1' - 90'
|Акрон
|
1:1
(7:6)п
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|5
|-14
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.03.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
(7:6)п
|Локомотив (Москва)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|22.02.2023
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|27.11.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|23.11.2022
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|14.09.2022
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:2
(3:1)п
|Краснодар (Краснодар)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Локомотив (Москва)