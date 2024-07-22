Семин отреагировал на уход Худякова из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе Даниила Худякова.
20-летний российский вратарь сегодня перешел в австрийский «Штурм».
«Только время и его работа покажет, правильное это решение или нет. Но ему стоило переходить, так как в «Локомотиве» фактически он не играл. Он молодой и, на мой взгляд, перспективный, но как у него все сложится, пока сказать сложно», – сказал Семин.
- «Штурм» сыграет в Лиге чемпионов-2024/25.
- Худяков в прошлом сезоне не провел ни одного матча за основную команду «Локомотива».
Источник: «Спорт-Экспресс»