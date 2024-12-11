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    • Лига чемпионов. «Штурм» с Худяковым проиграл «Лиллю» (2:3), «Атлетико» победил «Слован» Вайсса (3:1)

    Лига чемпионов. «Штурм» с Худяковым проиграл «Лиллю» (2:3), «Атлетико» победил «Слован» Вайсса (3:1)

    «Штурм» в 6-м туре Лиги чемпионов проиграл на выезде «Лиллю». Ворота австрийцев защищал россиянин Даниил Худяков.

    В другом матче «Атлетико» переиграл «Слован» под руководством экс-тренера «Сатурна» Владимира Вайсса.

    Лига чемпионов. 6-й тур

    Атлетико (Испания) – Слован (Словакия) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Альварес, 16; 2:0 – Гризманн, 42; 2:1 – Стрелец, 51 (с пенальти); 3:1 – Гризманн, 57.

    Лилль (Франция) – Штурм (Австрия) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Сахрауи, 37; 2:0 – Баккер, 45+2; 2:1 – Китеишвили, 45+4; 2:2 – Бирет, 47; 3:2 – Харальдссон, 81.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.12.2024 22:42
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