Губерниев похвалил Сафонова и еще одного российского вратаря: «Я ими восхищаюсь!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вчерашней товарищеском встрече между «ПСЖ» и «Штурмом».
- Игра завершилась ничьей 2:2.
- В обеих командах вратари были российскими.
- За «ПСЖ» играл Матвей Сафонов, за «Штурм» – Даниил Худяков.
«Ребята молодцы, борются, не стоят на месте. Они конкурируют в своих командах в разных чемпионатах. Я ими восхищаюсь как спортсменами!
Как вратарь и специалист по вратарям, я за то, чтобы люди выходили из зоны комфорта. Они это сделали и заслуживают уважения.
Если Сафонов разберeтся с личной жизнью и наладит помощь детям – вообще цены ему не будет», – сказал Губерниев.
Источник: Metaratings