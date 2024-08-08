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  • Губерниев похвалил Сафонова и еще одного российского вратаря: «Я ими восхищаюсь!»

Губерниев похвалил Сафонова и еще одного российского вратаря: «Я ими восхищаюсь!»

8 августа 2024, 21:43

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вчерашней товарищеском встрече между «ПСЖ» и «Штурмом».

«Ребята молодцы, борются, не стоят на месте. Они конкурируют в своих командах в разных чемпионатах. Я ими восхищаюсь как спортсменами!

Как вратарь и специалист по вратарям, я за то, чтобы люди выходили из зоны комфорта. Они это сделали и заслуживают уважения.

Если Сафонов разберeтся с личной жизнью и наладит помощь детям – вообще цены ему не будет», – сказал Губерниев.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Австрия. Бундеслига Штурм ПСЖ Сафонов Матвей Худяков Даниил Губерниев Дмитрий
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