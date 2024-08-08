Губерниев похвалил Сафонова и еще одного российского вратаря: «Я ими восхищаюсь!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о вчерашней товарищеском встрече между «ПСЖ» и «Штурмом».

Игра завершилась ничьей 2:2.

В обеих командах вратари были российскими.

За «ПСЖ» играл Матвей Сафонов, за «Штурм» – Даниил Худяков.

«Ребята молодцы, борются, не стоят на месте. Они конкурируют в своих командах в разных чемпионатах. Я ими восхищаюсь как спортсменами!

Как вратарь и специалист по вратарям, я за то, чтобы люди выходили из зоны комфорта. Они это сделали и заслуживают уважения.

Если Сафонов разберeтся с личной жизнью и наладит помощь детям – вообще цены ему не будет», – сказал Губерниев.