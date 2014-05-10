Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зденек Поспех - статистика

Завершил карьеру
14 декабря 1978 (47), Опава
#3 | Защитник
174 см | 72 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
34
0
6
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
3 : 2
10.05.2014
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
3 : 1
03.05.2014
Майнц
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
2 : 0
26.04.2014
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 2
19.04.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
3 : 0
12.04.2014
Вердер
1' - 90'
40'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.04.2014
Майнц
1' - 90'
51'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
3 : 0
29.03.2014
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 1
25.03.2014
Майнц
1' - 90'
21'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 2
22.03.2014
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
2 : 4
15.03.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
09.03.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
0 : 1
01.03.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0 : 0
21.02.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2 : 0
14.02.2014
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
08.02.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
2 : 0
01.02.2014
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 2
25.01.2014
Майнц
1' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
2 : 3
21.12.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0 : 0
14.12.2013
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
1 : 1
06.12.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 3
30.11.2013
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 3
24.11.2013
Майнц
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
1 : 0
10.11.2013
Айнтрахт
1' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2 : 1
03.11.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
2 : 0
26.10.2013
Айнтрахт
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
4 : 1
19.10.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Майнц
2 : 2
05.10.2013
Хоффенхайм
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3 : 1
28.09.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
1 : 4
21.09.2013
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 1
14.09.2013
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
4 : 1
31.08.2013
Майнц
1' - 90'
12'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 0
24.08.2013
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 2
17.08.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
3 : 2
11.08.2013
Штутгарт
1' - 90'
65'
Главные новости
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
1
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
5
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+