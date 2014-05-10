Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 10 мая 2014
Майнц
10.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Гамбург
8'
Э. Сото
65'
Ю. Малли
82'
С. Оказаки
12'
П. Ласогга
84'
И. Иличевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Ю. Малли
90'
+1
84'
Замена
М. Янсен
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Сото
84'
84'
ГОЛ! 3:2!
И. Иличевич
Пас отдал
П. Ирачек
ГОЛ! 3:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Ю. Малли
82'
74'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. Теше
67'
Замена
И. Иличевич
️️️️
П. Ласогга
ГОЛ! 2:1!
Ю. Малли
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
65'
12'
ГОЛ! 1:1!
П. Ласогга
ГОЛ! 1:0!
Э. Сото
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Иво Иличевич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
4-4-1-1
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
18
Мориц
30
Гайс
10
Ку Чжа-Чеол
19
Сото
10
Малли
30
Оказаки
3-5-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
10
Чалханоглу
47
Бадель
8
Ирачек
8
Теше
8
Ринкон
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
10
Малли
26
Бунгерт
26
Бунгерт
10
Малли
19
Сото
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
19
Сото
19
Сото
9
Мюллер
9
Мюллер
19
Сото
8
ван дер Ваарт
7
Янсен
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
16
Иличевич
16
Иличевич
10
Ласогга
8
Теше
30
Арслан
30
Арслан
8
Теше
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
18
Дарио Крешич
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Майнц - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Гамбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+