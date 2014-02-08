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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 08 февраля 2014
Вольфсбург
08.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
59'
Р. Родригес (П)
66'
Б. Дост
75'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
Ж. Маланда
️️️️
И. Перишич
82'
Замена
М. Шефер
️️️️
Б. Дост
78'
ГОЛ! 3:0!
Л. Густаво
Пас отдал
Р. Кнохе
75'
Желтая карточка
Налдо
72'
71'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
71'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Ю. Кох
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
Пас отдал
И. Олич
66'
Замена
И. Олич
️️️️
К. Треш
63'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Родригес
59'
58'
Желтая карточка
Ш. Белл
12'
Желтая карточка
Ю. Кох
6'
Замена
Ж. Диас
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
Л. Густаво
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
2
Патрик Окс
ПП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
31
Кнохе
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
2
Окс
14
Перишич
7
Де Брюйне
12
Дост
3-2-3-2
1
Кариус
22
Кох
16
Белл
26
Бунгерт
3
Поспех
33
Пак Чжу-Ху
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
18
Мориц
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
12
Дост
4
Шефер
4
Шефер
12
Дост
14
Перишич
19
Маланда
19
Маланда
14
Перишич
28
Треш
40
Олич
40
Олич
28
Треш
18
Мориц
15
Диас
15
Диас
18
Мориц
13
Чупо-Мотинг
9
Паркер
9
Паркер
13
Чупо-Мотинг
22
Кох
9
Мюллер
9
Мюллер
22
Кох
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фольксваген
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