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Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Майнц
Ганновер-96 - Майнц: обзор матча 31 августа 2013
Ганновер-96
31.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
31'
М. Диуф
37'
А. Собич
80'
Д. Я Конан
82'
Э. Приб
12'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Майнц
Желтая карточка
Х. Сакаи
88'
Замена
К. Шульц
️️️️
М. Диуф
85'
ГОЛ! 4:1!
Э. Приб
Пас отдал
Л. Андреасен
82'
81'
Замена
С. Полтер
️️️️
К. Мориц
ГОЛ! 3:1!
Д. Я Конан
Пас отдал
Л. Биттенкурт
80'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Собич
70'
69'
Желтая карточка
Б. Свенссон
68'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Н. Зимлинг
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
50'
46'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
А. Хоффманн
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Собич
Пас отдал
Л. Штиндль
37'
Желтая карточка
С. Поконьоли
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Л. Штиндль
31'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
З. Поспех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
15
Поконьоли
26
Сане
4
Хоффманн
6
Марсело
2
Сакаи
7
Приб
2
Андреасен
13
Штиндль
9
Собич
92
Диуф
4-1-4-1
33
Мюллер
3
Поспех
4
Новески
2
Свенссон
33
Пак Чжу-Ху
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
30
Гайс
25
Зимлинг
18
Мориц
30
Оказаки
4
Хоффманн
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
4
Хоффманн
92
Диуф
19
Шульц
19
Шульц
92
Диуф
9
Собич
11
Конан
11
Конан
9
Собич
25
Зимлинг
9
Паркер
9
Паркер
25
Зимлинг
18
Мориц
91
Полтер
91
Полтер
18
Мориц
14
Баумгартлингер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
14
Баумгартлингер
Остались в запасе
Ганновер-96
Майнц
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ганновер-96 - Майнц
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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