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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 24 августа 2013
Майнц
24.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
60'
Э. Чупо-Мотинг
78'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Замена
С. Полтер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
90'
Замена
С. Полтер
️️️️
Н. Зимлинг
87'
Желтая карточка
К. Мориц
84'
84'
Замена
М. Хасебе
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 2:0!
Н. Мюллер
Пас отдал
Й. Гайс
78'
Замена
К. Мориц
️️️️
С. Оказаки
76'
72'
Желтая карточка
Диего
69'
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Чжа-Чеол
67'
Замена
Я. Полак
️️️️
И. Перишич
64'
Вторая желтая
Л. Густаво
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Б. Свенссон
60'
Желтая карточка
Й. Гайс
51'
Желтая карточка
Н. Мюллер
47'
28'
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Диего
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
4-1-3-2
33
Мюллер
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
30
Гайс
9
Мюллер
25
Зимлинг
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
13
Родригес
14
Густаво
28
Треш
10
Ку Чжа-Чеол
10
Диего
14
Перишич
40
Олич
30
Оказаки
18
Мориц
18
Мориц
30
Оказаки
25
Зимлинг
91
Полтер
91
Полтер
25
Зимлинг
40
Олич
20
Хасебе
20
Хасебе
40
Олич
10
Ку Чжа-Чеол
4
Шефер
4
Шефер
10
Ку Чжа-Чеол
14
Перишич
8
Полак
8
Полак
14
Перишич
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Мева Арена
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