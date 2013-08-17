Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 17 августа 2013
Фрайбург
17.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
71'
С. Фрайс
65'
Н. Зимлинг
69'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
87'
Желтая карточка
Х. Мюллер
Замена
С. Керк
️️️️
М. Ханке
86'
74'
Желтая карточка
Н. Новески
Замена
К. Гюнтер
️️️️
М. Муйджа
72'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Геде
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Фрайс
71'
69'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Зимлинг
69'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мюллер
Пас отдал
Н. Зимлинг
65'
ГОЛ! 0:1!
Н. Зимлинг
Пас отдал
Й. Гайс
62'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Мориц
50'
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Б. Свенссон
42'
Желтая карточка
Й. Гайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
9
Дани Шахин
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
23
Муйджа
7
Шмид
31
Геде
23
Шустер
6
Фернандес
9
Фрайс
9
Ханке
4-1-4-1
33
Мюллер
3
Поспех
4
Новески
2
Свенссон
33
Пак Чжу-Ху
14
Баумгартлингер
18
Мориц
9
Мюллер
25
Зимлинг
30
Гайс
30
Оказаки
23
Муйджа
30
Гюнтер
30
Гюнтер
23
Муйджа
9
Ханке
37
Керк
37
Керк
9
Ханке
31
Геде
14
Мехмеди
14
Мехмеди
31
Геде
2
Свенссон
26
Бунгерт
26
Бунгерт
2
Свенссон
25
Зимлинг
10
Малли
10
Малли
25
Зимлинг
18
Мориц
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
18
Мориц
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Фрайбург - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Майнц
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+