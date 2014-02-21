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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 21 февраля 2014
Шальке-04
21.02.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Хунтелаар
88'
87'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Н. Мюллер
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Л. Горецка
81'
Желтая карточка
К. Боатенг
78'
75'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Чжа-Чеол
74'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
С. Оказаки
67'
Желтая карточка
Н. Мюллер
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Майер
66'
58'
Желтая карточка
Ж. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Адам Салаи
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ферманн
5
Колашинац
28
Сантана
32
Матип
2
Хогланд
33
Нойштедтер
27
Горецка
27
Боатенг
7
Майер
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-5-1
1
Кариус
3
Поспех
16
Белл
4
Новески
15
Диас
10
Ку Чжа-Чеол
18
Мориц
30
Гайс
9
Мюллер
19
Сото
30
Оказаки
7
Майер
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Майер
21
Хунтелаар
11
Салаи
11
Салаи
21
Хунтелаар
27
Горецка
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
27
Горецка
9
Мюллер
5
Саллер
5
Саллер
9
Мюллер
30
Оказаки
9
Паркер
9
Паркер
30
Оказаки
10
Ку Чжа-Чеол
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Главный тренер
Йенс Келлер
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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