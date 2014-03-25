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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 25 марта 2014
Айнтрахт
25.03.2014, вторник, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
19'
Д. Кумбела
45+3'
Х. Нильсен
77'
Д. Кумбела
21'
Н. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Х. Нильсен
90'
+2
Замена
О. Адеми
️️️️
Д. Кумбела
88'
80'
Желтая карточка
С. Оказаки
ГОЛ! 3:1!
Д. Кумбела
Пас отдал
О. Эльабделлауи
77'
75'
Замена
Т. Неделев
️️️️
Ю. Кох
Желтая карточка
Д. Кумбела
74'
70'
Замена
С. Полтер
️️️️
Ж. Диас
56'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Н. Зимлинг
ГОЛ! 2:1!
Х. Нильсен
45'
+3
Желтая карточка
М. Боланд
39'
Замена
Д. Доган
️️️️
М. Корреа
39'
21'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
З. Поспех
ГОЛ! 1:0!
Д. Кумбела
Пас отдал
К. Райхель
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
25
Марсель Корреа
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Бенжамин Кессел
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
6
Дамир Вранчич
ЦП
11
Ян Хохшайд
ЦП
12
Доми Кумбела
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
24
Тимо Пертель
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
9
Орхан Адеми
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-2-3-2
26
Давари
25
Корреа
14
Райхель
4
Бичакчич
3
Эльабделлауи
5
Кессел
10
Боланд
11
Хохшайд
6
Вранчич
7
Нильсен
12
Кумбела
3-2-3-1-1
1
Кариус
22
Кох
4
Новески
16
Белл
3
Поспех
15
Диас
9
Мюллер
19
Сото
25
Зимлинг
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
25
Корреа
8
Доган
8
Доган
25
Корреа
7
Нильсен
33
Калиджиури
33
Калиджиури
7
Нильсен
12
Кумбела
9
Адеми
9
Адеми
12
Кумбела
22
Кох
8
Неделев
8
Неделев
22
Кох
25
Зимлинг
30
Оказаки
30
Оказаки
25
Зимлинг
15
Диас
91
Полтер
91
Полтер
15
Диас
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
35
Беньямин Латер
ВР
24
Тимо Пертель
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
24
Тимо Пертель
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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