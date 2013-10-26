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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Айнтрахт
Майнц - Айнтрахт: обзор матча 26 октября 2013
Майнц
26.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
8'
С. Оказаки
68'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Айнтрахт
Желтая карточка
З. Поспех
90'
+2
85'
Желтая карточка
Д. Круппке
81'
Замена
Д. Круппке
️️️️
М. Калиджиури
80'
Желтая карточка
Н. Тайеркауф
75'
Желтая карточка
М. Боланд
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Зимлинг
74'
ГОЛ! 2:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Н. Мюллер
68'
60'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
К. Беллараби
Замена
Й. Гайс
️️️️
Ш. Паркер
59'
46'
Замена
Д. Кумбела
️️️️
О. Адеми
Замена
Ш. Белл
️️️️
Б. Свенссон
46'
Желтая карточка
Н. Мюллер
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Ж. Диас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
26
Даниэль Давари
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Кен Райхель
ЦЗ
8
Дениз Доган
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Мирко Боланд
ЛП
24
Тимо Пертель
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Орхан Адеми
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Айнтрахт
35
Беньямин Латер
ВР
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
27
Джанлука Корте
ЦП
23
Кевин Крац
ПП
32
Деннис Круппке
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
12
Доми Кумбела
ЦФ
3-2-4-1
33
Мюллер
33
Пак Чжу-Ху
2
Свенссон
4
Новески
15
Диас
3
Поспех
9
Паркер
25
Зимлинг
19
Сото
9
Мюллер
30
Оказаки
3-2-3-1-1
26
Давари
4
Бичакчич
14
Райхель
8
Доган
3
Эльабделлауи
30
Тайеркауф
24
Пертель
33
Калиджиури
10
Боланд
38
Беллараби
9
Адеми
2
Свенссон
16
Белл
16
Белл
2
Свенссон
9
Паркер
30
Гайс
30
Гайс
9
Паркер
25
Зимлинг
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
25
Зимлинг
33
Калиджиури
32
Круппке
32
Круппке
33
Калиджиури
38
Беллараби
20
Оэрль
20
Оэрль
38
Беллараби
9
Адеми
12
Кумбела
12
Кумбела
9
Адеми
Остались в запасе
Майнц
Айнтрахт
9
Дани Шахин
ЦФ
7
Чинеду Эде
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
35
Беньямин Латер
ВР
27
Джанлука Корте
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
7
Чинеду Эде
ЦП
28
Кристиан Веткло
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
35
Беньямин Латер
ВР
27
Джанлука Корте
ЦП
21
Ян Васхаузен
ЦЗ
23
Кевин Крац
ПП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Майнц - Айнтрахт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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