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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 14 декабря 2013
Майнц
14.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
89'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
П. Херрманн
88'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Х. Аранго
88'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Раффаэл
87'
Желтая карточка
П. Херрманн
Замена
Ж. Диас
️️️️
Ю. Малли
83'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
75'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Э. Сото
46'
24'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-1-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
16
Белл
3
Поспех
19
Сото
9
Мюллер
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
39
Штранцль
4
Корб
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
19
Сото
5
Саллер
5
Саллер
19
Сото
10
Малли
15
Диас
15
Диас
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
9
Паркер
9
Паркер
13
Чупо-Мотинг
7
Херрманн
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Хргота
11
Раффаэл
18
Аранго
26
де Йонг
26
де Йонг
18
Аранго
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Мева Арена
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