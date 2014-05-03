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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 03 мая 2014
Боруссия М
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Майнц
22'
М. Штранцль
55'
М. Крузе
77'
К. Крамер
66'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
Замена
Б. Хргота
️️️️
Раффаэл
90'
83'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Й. Гайс
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Ю. Корб
83'
82'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Н. Бунгерт
Замена
Г. Джака
️️️️
К. Крамер
82'
ГОЛ! 3:1!
К. Крамер
Пас отдал
М. Крузе
77'
71'
Замена
Ю. Малли
️️️️
К. Мориц
66'
ГОЛ! 2:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
З. Поспех
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Штранцль
Пас отдал
А. Домингес
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
5
Бенедикт Саллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Корб
6
Нордтвейт
39
Штранцль
23
Крамер
18
Домингес
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-2-3-2
1
Кариус
26
Бунгерт
4
Новески
16
Белл
3
Поспех
15
Диас
18
Мориц
30
Гайс
19
Сото
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
4
Корб
4
Брауверс
4
Брауверс
4
Корб
23
Крамер
34
Джака
34
Джака
23
Крамер
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Хргота
11
Раффаэл
30
Гайс
5
Саллер
5
Саллер
30
Гайс
26
Бунгерт
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
26
Бунгерт
18
Мориц
10
Малли
10
Малли
18
Мориц
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Боруссия-Парк
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