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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 22 марта 2014
Майнц
22.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
82'
Б. Швайнштайгер
86'
М. Гетце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
86'
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
К. Мориц
84'
Замена
Ю. Малли
️️️️
К. Мориц
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Д. Шакири
81'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
73'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Ф. Рибери
64'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
60'
Замена
Б. Саллер
️️️️
К. Чжа-Чеол
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
15
Диас
4
Новески
3
Поспех
9
Мюллер
30
Гайс
10
Ку Чжа-Чеол
18
Мориц
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
3-1-4-2
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
10
Роббен
8
Кроос
31
Швайнштайгер
7
Рибери
9
Манджукич
13
Мюллер
10
Ку Чжа-Чеол
5
Саллер
5
Саллер
10
Ку Чжа-Чеол
13
Чупо-Мотинг
26
Бунгерт
26
Бунгерт
13
Чупо-Мотинг
18
Мориц
10
Малли
10
Малли
18
Мориц
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
7
Рибери
10
Шакири
10
Шакири
7
Рибери
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Майнц
Бавария
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Майнц - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мева Арена
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