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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 14 сентября 2013
Майнц
14.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
34'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Матип
90'
+1
Желтая карточка
М. Майер
90'
+1
Замена
М. Майер
️️️️
Д. Фарфан
82'
Замена
Л. Горецка
️️️️
К. Боатенг
Замена
Д. Шахин
️️️️
К. Мориц
76'
Замена
Й. Гайс
️️️️
Э. Сото
76'
69'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Хегер
Замена
С. Полтер
️️️️
С. Оказаки
57'
37'
Желтая карточка
А. Учида
34'
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Желтая карточка
Б. Свенссон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Дани Шахин
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
4-1-3-2
33
Мюллер
33
Пак Чжу-Ху
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
9
Мюллер
18
Мориц
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
4-2-2-2
26
Хильдебранд
2
Учида
32
Матип
3
Аого
5
Хеведес
33
Нойштедтер
6
Хегер
27
Боатенг
7
Дракслер
11
Салаи
8
Фарфан
18
Мориц
9
Шахин
9
Шахин
18
Мориц
19
Сото
30
Гайс
30
Гайс
19
Сото
30
Оказаки
91
Полтер
91
Полтер
30
Оказаки
27
Боатенг
27
Горецка
27
Горецка
27
Боатенг
6
Хегер
13
Джонс
13
Джонс
6
Хегер
8
Фарфан
7
Майер
7
Майер
8
Фарфан
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Майнц - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
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