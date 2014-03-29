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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 29 марта 2014
Майнц
29.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
23'
Н. Бунгерт
39'
М. Хитц (АГ)
84'
Й. Гайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
Замена
Э. Сото
️️️️
К. Мориц
90'
+2
Замена
Н. Зимлинг
️️️️
К. Чжа-Чеол
86'
ГОЛ! 3:0!
Й. Гайс
84'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Мюллер
78'
75'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
П. Верхаг
64'
Желтая карточка
А. Хан
63'
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
Н. Мюллер
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Хитц
39'
38'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
30'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Р. Клаван
ГОЛ! 1:0!
Н. Бунгерт
Пас отдал
Й. Гайс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
18
Мориц
9
Мюллер
30
Гайс
10
Ку Чжа-Чеол
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
3-2-2-2-1
1
Хитц
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
7
Фогт
22
Озтрзолек
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
10
Ку Чжа-Чеол
25
Зимлинг
25
Зимлинг
10
Ку Чжа-Чеол
18
Мориц
19
Сото
19
Сото
18
Мориц
9
Мюллер
10
Малли
10
Малли
9
Мюллер
2
Верхаг
13
Мельдерс
13
Мельдерс
2
Верхаг
24
Клаван
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Мева Арена
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