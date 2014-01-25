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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Майнц
Штутгарт - Майнц: обзор матча 25 января 2014
Штутгарт
25.01.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
11'
М. Абделлауе
39'
С. Оказаки
87'
Б. Саллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Майнц
Желтая карточка
М. Ляйтнер
87'
87'
ГОЛ! 1:2!
Б. Саллер
Пас отдал
П. Чжу-Ху
83'
Замена
Б. Саллер
️️️️
К. Мориц
71'
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Харник
65'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Максим
64'
59'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Э. Сото
59'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ю. Малли
45'
+3
Желтая карточка
Н. Новески
39'
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
Пас отдал
К. Мориц
ГОЛ! 1:0!
М. Абделлауе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-3
26
Ульрайх
22
Рюдигер
5
Швааб
2
Сакаи
34
Рауш
4
Гентнер
44
Максим
78
Ляйтнер
22
Харник
11
Ибишевич
25
Абделлауе
4-4-1-1
1
Кариус
3
Поспех
16
Белл
4
Новески
33
Пак Чжу-Ху
19
Сото
30
Гайс
18
Мориц
9
Мюллер
10
Малли
30
Оказаки
22
Харник
16
Траоре
16
Траоре
22
Харник
44
Максим
11
Вернер
11
Вернер
44
Максим
18
Мориц
5
Саллер
5
Саллер
18
Мориц
19
Сото
15
Диас
15
Диас
19
Сото
10
Малли
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
8
Рани Хедира
ОП
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Томас Шнайдер
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
18
Дарио Крешич
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Штутгарт - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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