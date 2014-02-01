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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 01 февраля 2014
Майнц
01.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
24'
П. Чжу-Ху
86'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
90'
+1
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Ж. Диас
90'
ГОЛ! 2:0!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Й. Гайс
86'
Желтая карточка
Ш. Белл
82'
Замена
Ю. Кох
️️️️
К. Мориц
75'
71'
Замена
М. Ханке
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ю. Малли
58'
46'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
В. Пиларж
46'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Ю. Шустер
Желтая карточка
Н. Новески
45'
44'
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:0!
П. Чжу-Ху
Пас отдал
К. Мориц
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
22
Юлиан Кох
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
4
Новески
33
Пак Чжу-Ху
3
Поспех
18
Мориц
30
Гайс
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
3-2-3-1-1
1
Бауманн
28
Гинтер
21
Хен
25
Сорг
23
Муйджа
7
Шмид
16
Дарида
6
Фернандес
23
Шустер
11
Пиларж
14
Мехмеди
18
Мориц
22
Кох
22
Кох
18
Мориц
15
Диас
26
Бунгерт
26
Бунгерт
15
Диас
10
Малли
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
23
Шустер
13
Коклен
13
Коклен
23
Шустер
11
Пиларж
30
Клаус
30
Клаус
11
Пиларж
6
Фернандес
9
Ханке
9
Ханке
6
Фернандес
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Остались в запасе
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Мева Арена
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