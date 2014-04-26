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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Нюрнберг
Майнц - Нюрнберг: обзор матча 26 апреля 2014
Майнц
26.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
30'
С. Оказаки
44'
К. Мориц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Нюрнберг
Замена
Т. Неделев
️️️️
С. Оказаки
90'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ю. Малли
86'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Э. Сото
73'
70'
Замена
А. Чолак
️️️️
Н. Штарк
62'
Замена
А. Глоушек
️️️️
Р. Мак
60'
Желтая карточка
Й. Дрмич
48'
Желтая карточка
М. Анга
46'
Замена
М. Анга
️️️️
Т. Чендлер
ГОЛ! 2:0!
К. Мориц
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Оказаки
Пас отдал
Й. Гайс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
31
Ондрей Петрак
ОП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Роджер Принцен
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
5
Бенедикт Саллер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Мартин Анга
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
34
Себастьян Гертнер
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-3-1-2
1
Кариус
15
Диас
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
30
Гайс
19
Сото
18
Мориц
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
4-1-2-2-1
1
Шефер
22
Чендлер
22
Пинола
4
Штарк
21
Платтенхардт
31
Петрак
5
Балич
8
Франтц
10
Кийотаке
21
Мак
18
Дрмич
10
Малли
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Малли
19
Сото
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
19
Сото
30
Оказаки
8
Неделев
8
Неделев
30
Оказаки
22
Чендлер
4
Анга
4
Анга
22
Чендлер
21
Мак
14
Глоушек
14
Глоушек
21
Мак
4
Штарк
14
Чолак
14
Чолак
4
Штарк
Остались в запасе
Майнц
Нюрнберг
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Роджер Принцен
Остались в запасе
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
Остались в запасе
34
Себастьян Гертнер
ЦП
33
Патрик Раковски
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Роджер Принцен
Статистика матча Майнц - Нюрнберг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Мева Арена
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