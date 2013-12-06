Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Майнц
Нюрнберг - Майнц: обзор матча 06 декабря 2013
Нюрнберг
06.12.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
5'
П. Нильссон
75'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Майнц
90'
+2
Красная карточка
П. Слискович
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Д. Гинчек
79'
78'
Желтая карточка
Б. Саллер
78'
Замена
П. Слискович
️️️️
С. Оказаки
75'
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
Пас отдал
П. Чжу-Ху
Замена
Р. Мак
️️️️
М. Франтц
69'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Т. Чендлер
61'
60'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Н. Зимлинг
55'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
Желтая карточка
М. Франтц
45'
+1
29'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Полтер
ГОЛ! 1:0!
П. Нильссон
Пас отдал
Х. Кийотаке
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Шефер
2
Погатец
4
Нильссон
14
Глоушек
21
Платтенхардт
22
Чендлер
8
Франтц
10
Кийотаке
10
Гинчек
18
Дрмич
3-2-3-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
16
Белл
3
Поспех
15
Диас
30
Гайс
9
Мюллер
25
Зимлинг
30
Оказаки
91
Полтер
22
Чендлер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
22
Чендлер
8
Франтц
21
Мак
21
Мак
8
Франтц
10
Гинчек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гинчек
25
Зимлинг
5
Саллер
5
Саллер
25
Зимлинг
30
Оказаки
25
Слискович
25
Слискович
30
Оказаки
91
Полтер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
91
Полтер
Остались в запасе
Нюрнберг
Майнц
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Нюрнберг - Майнц
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Новости команд
Все
Нюрнберг
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+