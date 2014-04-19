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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 19 апреля 2014
Боруссия Д
19.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 2
Завершен
Майнц
6'
М. Йойич
18'
Р. Левандовски
56'
Л. Пищек
79'
М. Ройс (П)
14'
С. Оказаки
53'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Ройс
84'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Йойич
81'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
Г. Мхитарян
80'
79'
Красная карточка
Н. Бунгерт
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Ройс
79'
76'
Замена
М. Фатхи
️️️️
Ю. Малли
ГОЛ! 3:2!
Л. Пищек
Пас отдал
М. Ройс
56'
53'
ГОЛ! 2:2!
С. Оказаки
46'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
К. Мориц
46'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Ш. Белл
39'
Желтая карточка
С. Оказаки
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Г. Мхитарян
18'
14'
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Ю. Малли
Желтая карточка
М. Йойич
8'
ГОЛ! 1:0!
М. Йойич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
4-4-1-1
22
Лангерак
26
Пищек
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
37
Дурм
22
Мхитарян
18
Йойич
8
Шахин
21
Кирх
18
Ройс
9
Левандовски
3-2-2-1-2
1
Кариус
26
Бунгерт
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
15
Диас
30
Гайс
18
Мориц
10
Малли
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
18
Йойич
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Йойич
22
Мхитарян
6
Гросскройц
6
Гросскройц
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Ройс
16
Белл
5
Саллер
5
Саллер
16
Белл
10
Малли
30
Фатхи
30
Фатхи
10
Малли
18
Мориц
9
Паркер
9
Паркер
18
Мориц
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
24
Мариан Сарр
ЦЗ
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
24
Мариан Сарр
ЦЗ
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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