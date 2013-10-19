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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Майнц
Бавария - Майнц: обзор матча 19 октября 2013
Бавария
19.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
50'
А. Роббен
52'
Т. Мюллер
69'
М. Манджукич
82'
Т. Мюллер (П)
44'
Ш. Паркер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Майнц
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Т. Мюллер
82'
79'
Замена
Б. Саллер
️️️️
Ш. Паркер
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
77'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
М. Манджукич
74'
ГОЛ! 3:1!
М. Манджукич
Пас отдал
М. Гетце
69'
67'
Замена
К. Мориц
️️️️
Ю. Баумгартлингер
57'
Замена
П. Чжу-Ху
️️️️
Б. Свенссон
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Роббен
Пас отдал
М. Гетце
50'
Замена
М. Гетце
️️️️
Рафинья
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Паркер
Пас отдал
Ю. Баумгартлингер
Замена
Д. Алаба
️️️️
Данте
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Майнц
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
4
Данте
26
Контенто
21
Лам
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
9
Манджукич
3-3-3-1
28
Веткло
16
Белл
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
14
Баумгартлингер
15
Диас
30
Гайс
9
Паркер
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
4
Данте
5
Алаба
5
Алаба
4
Данте
9
Манджукич
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
9
Манджукич
13
Рафинья
27
Гетце
27
Гетце
13
Рафинья
9
Паркер
5
Саллер
5
Саллер
9
Паркер
2
Свенссон
33
Пак Чжу-Ху
33
Пак Чжу-Ху
2
Свенссон
14
Баумгартлингер
18
Мориц
18
Мориц
14
Баумгартлингер
Остались в запасе
Бавария
Майнц
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Кристиан Матениа
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бавария - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Альянц Арена
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