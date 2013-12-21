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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 21 декабря 2013
Гамбург
21.12.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
21'
Х. Чалханоглу
79'
Р. ван дер Ваарт
47'
С. Оказаки
50'
Н. Мюллер
90+2'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
С. Оказаки
84'
Замена
Б. Саллер
️️️️
К. Мориц
Замена
Ж. Гин Лам
️️️️
Д. Та
84'
Вторая желтая
Т. Ринкон
82'
ГОЛ! 2:2!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Д. Та
79'
77'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Ю. Малли
Желтая карточка
Й. Джуру
74'
Желтая карточка
Т. Ринкон
67'
66'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Э. Сото
Замена
Ж. Зуа
️️️️
М. Байстер
59'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Т. Арслан
58'
50'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мюллер
Пас отдал
С. Оказаки
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
21'
14'
Желтая карточка
К. Мориц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
2-5-1-2
33
Дробны
5
Джуру
4
Та
7
Янсен
30
Арслан
8
Ринкон
47
Бадель
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
10
Ласогга
4-4-1-1
1
Кариус
3
Поспех
4
Новески
16
Белл
33
Пак Чжу-Ху
18
Мориц
9
Мюллер
19
Сото
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
30
Арслан
8
Ирачек
8
Ирачек
30
Арслан
4
Та
26
Лам
26
Лам
4
Та
9
Байстер
19
Зуа
19
Зуа
9
Байстер
18
Мориц
5
Саллер
5
Саллер
18
Мориц
19
Сото
15
Диас
15
Диас
19
Сото
10
Малли
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Малли
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
9
Артем Руднев
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Гамбург - Майнц
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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