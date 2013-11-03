Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 03 ноября 2013
Аугсбург
03.11.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
27'
А. Хан
49'
А. Хан
58'
Э. Чупо-Мотинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
А. Хан
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ж. Диас
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
90'
88'
Красная карточка
К. Веткло
Желтая карточка
П. Верхаг
70'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
70'
Замена
А. Милик
️️️️
С. Мельдерс
63'
61'
Желтая карточка
С. Полтер
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
58'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Чупо-Мотинг
57'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Э. Сото
ГОЛ! 2:0!
А. Хан
Пас отдал
Т. Вернер
49'
46'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Б. Свенссон
46'
Замена
К. Веткло
️️️️
Х. Мюллер
32'
Желтая карточка
Н. Новески
ГОЛ! 1:0!
А. Хан
Пас отдал
Д. Байер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
9
Матиас Фетщ
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
2
Верхаг
22
Озтрзолек
7
Фогт
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Хан
13
Мельдерс
3-2-2-2
33
Мюллер
4
Новески
16
Белл
2
Свенссон
3
Поспех
15
Диас
19
Сото
30
Гайс
30
Оказаки
91
Полтер
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
30
Милик
30
Милик
13
Мельдерс
33
Мюллер
28
Веткло
28
Веткло
33
Мюллер
2
Свенссон
9
Мюллер
9
Мюллер
2
Свенссон
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
19
Сото
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
9
Дани Шахин
ЦФ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
9
Матиас Фетщ
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Аугсбург - Майнц
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+