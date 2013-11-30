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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 30 ноября 2013
Майнц
30.11.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
74'
Э. Чупо-Мотинг (П)
70'
П. Обамеянг
78'
Р. Левандовски (П)
90+4'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Замена
Б. Саллер
️️️️
С. Полтер
89'
Красная карточка
Э. Сото
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Левандовски
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Чупо-Мотинг
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Замена
Ю. Малли
️️️️
Н. Зимлинг
63'
Желтая карточка
Ш. Белл
59'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Ройс
46'
Замена
С. Кель
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Н. Мюллер
46'
32'
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
5
Бенедикт Саллер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-4-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
4
Новески
3
Поспех
9
Мюллер
19
Сото
25
Зимлинг
30
Гайс
30
Оказаки
91
Полтер
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
2
Фридрих
19
Папастатопулос
5
Бендер
37
Дурм
26
Пищек
16
Блащиковски
6
Гросскройц
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
91
Полтер
5
Саллер
5
Саллер
91
Полтер
25
Зимлинг
10
Малли
10
Малли
25
Зимлинг
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Мюллер
18
Ройс
22
Мхитарян
22
Мхитарян
18
Ройс
16
Блащиковски
5
Кель
5
Кель
16
Блащиковски
5
Бендер
8
Шахин
8
Шахин
5
Бендер
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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