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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 11 августа 2013
Майнц
11.08.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Штутгарт
14'
Н. Мюллер
65'
С. Оказаки
78'
Н. Мюллер
16'
В. Ибишевич
82'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Й. Гайс
90'
+1
85'
Желтая карточка
А. Бока
83'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
И. Траоре
82'
ГОЛ! 3:2!
М. Харник
ГОЛ! 3:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
78'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Полтер
76'
Замена
К. Мориц
️️️️
Н. Зимлинг
76'
68'
Замена
Какау
️️️️
М. Ляйтнер
ГОЛ! 2:1!
С. Оказаки
Пас отдал
З. Поспех
65'
Желтая карточка
С. Полтер
62'
51'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
46'
Желтая карточка
Б. Рёкер
37'
Желтая карточка
С. Ульрайх
21'
Замена
К. Рауш
️️️️
С. Таски
16'
ГОЛ! 1:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
И. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Н. Мюллер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
18
Какау
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-3-2
33
Мюллер
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
2
Свенссон
3
Поспех
14
Баумгартлингер
25
Зимлинг
30
Гайс
9
Мюллер
91
Полтер
30
Оказаки
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
35
Таски
5
Швааб
2
Сакаи
12
Рёкер
15
Бока
4
Гентнер
78
Ляйтнер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
30
Гайс
26
Бунгерт
26
Бунгерт
30
Гайс
25
Зимлинг
18
Мориц
18
Мориц
25
Зимлинг
91
Полтер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
91
Полтер
35
Таски
34
Рауш
34
Рауш
35
Таски
78
Ляйтнер
18
Какау
18
Какау
78
Ляйтнер
16
Траоре
25
Абделлауе
25
Абделлауе
16
Траоре
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Торстен Киршбаум
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Мева Арена
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