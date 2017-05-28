Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мишель Морганелла
Статистика
Мишель Морганелла - статистика
Завершил карьеру
17 мая 1989 (37)
#89 | Защитник
183 см | 76 кг
Швейцария | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1 : 0
14.05.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 0
30.04.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6 : 2
23.04.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 0
15.04.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1 : 3
02.04.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4 : 1
19.03.2017
Палермо
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0 : 3
12.03.2017
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3 : 1
05.03.2017
Палермо
55' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4 : 1
17.02.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1 : 1
29.01.2017
Палермо
88' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4 : 1
15.01.2017
Палермо
45' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
1' - 75'
74'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 1
04.12.2016
Палермо
1' - 66'
30'
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0 : 1
27.11.2016
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 1
20.11.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 2
06.11.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
83' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1 : 3
27.10.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 1
23.10.2016
Палермо
1' - 60'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
Был в запасе
Главные новости
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
7
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
2
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+