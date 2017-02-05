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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кротоне
Палермо - Кротоне: обзор матча 05 февраля 2017
Палермо
05.02.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кротоне
27'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кротоне
Замена
Н. Балог
️️️️
И. Несторовски
90'
+2
Замена
Т. Шунич
️️️️
С. Анджелкович
88'
84'
Замена
Сими
️️️️
А. Стоян
76'
Желтая карточка
А. Стоян
Замена
С. Сильва
️️️️
А. Трайковски
75'
71'
Желтая карточка
А. Барберис
70'
Замена
Л. Капецци
️️️️
А. Налини
69'
Вторая желтая
Л. Крисетиг
62'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
61'
Замена
А. Котник
️️️️
М. Тротта
Желтая карточка
А. Рисполи
57'
ГОЛ! 1:0!
И. Несторовски
Пас отдал
К. Эмбало
27'
Желтая карточка
Т. Сионек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
25
Бруно Энрике
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Александар Трайковски
ЛФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
РФ
Главный тренер
Диего Лопес
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Андреа Налини
ПП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Палермо
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
17
Андрей Котник
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
3-4-3
1
Посавец
3
Пеццелла
15
Сионек
4
Анджелкович
25
Энрике
18
Чочев
18
Яяло
3
Рисполи
7
Трайковски
90
Несторовски
7
Эмбало
3-4-3
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
7
Налини
12
Крисетиг
87
Мартелла
51
Барберис
11
Фальчинелли
29
Тротта
8
Стоян
4
Анджелкович
44
Шунич
44
Шунич
4
Анджелкович
90
Несторовски
22
Балог
22
Балог
90
Несторовски
7
Трайковски
9
Сильва
9
Сильва
7
Трайковски
7
Налини
82
Капецци
82
Капецци
7
Налини
29
Тротта
17
Котник
17
Котник
29
Тротта
8
Стоян
9
Сими
9
Сими
8
Стоян
Остались в запасе
Палермо
Кротоне
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Диего Лопес
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Палермо - Кротоне
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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