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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 09 апреля 2017
Милан
09.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 0
Завершен
Палермо
6'
Сусо
19'
М. Пашалич
37'
К. Бакка
70'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
84'
Вторая желтая
Д. Гонсалес
Замена
Д. Лападула
️️️️
Ж. Деулофеу
76'
75'
Желтая карточка
Т. Сионек
72'
Замена
Т. Сионек
️️️️
С. Анджелкович
Замена
Л. Антонелли
️️️️
Сусо
72'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Деулофеу
70'
67'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Э. Гольданига
Замена
М. Локателли
️️️️
Х. Соса
59'
54'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Б. Энрике
ГОЛ! 3:0!
К. Бакка
37'
22'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Желтая карточка
М. Пашалич
20'
ГОЛ! 2:0!
М. Пашалич
19'
ГОЛ! 1:0!
Сусо
6'
5'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Хосе Соса
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЛП
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
18
Мато Яяло
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-2-2-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
26
Романьоли
25
Сапата
2
Калабрия
7
Соса
33
Куцка
8
Пашалич
10
Сусо
10
Деулофеу
70
Бакка
3-4-2-1
22
Фулиньяти
18
Гольданига
21
Гонсалес
4
Анджелкович
3
Рисполи
18
Чочев
25
Энрике
3
Пеццелла
23
Диаманти
18
Яяло
90
Несторовски
10
Сусо
13
Антонелли
13
Антонелли
10
Сусо
7
Соса
5
Локателли
5
Локателли
7
Соса
10
Деулофеу
18
Лападула
18
Лападула
10
Деулофеу
25
Энрике
7
Салаи
7
Салаи
25
Энрике
4
Анджелкович
15
Сионек
15
Сионек
4
Анджелкович
18
Гольданига
7
Трайковски
7
Трайковски
18
Гольданига
Остались в запасе
Милан
Палермо
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Милан - Палермо
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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