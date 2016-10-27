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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 27 октября 2016
Палермо
27.10.2016, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
10'
И. Несторовски
36'
С. Теро
74'
С. Фофана
79'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
88'
Замена
Я. Янкто
️️️️
С. Теро
Вторая желтая
Р. Салаи
82'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Гацци
81'
79'
ГОЛ! 1:3!
С. Фофана
Желтая карточка
Р. Салаи
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
65'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
С. Кумс
Замена
Р. Салаи
️️️️
А. Диаманти
60'
Замена
И. Чочев
️️️️
Д. Пеццелла
59'
57'
Желтая карточка
С. Видмер
54'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Ридер
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
18'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Д. Пеццелла
16'
Желтая карточка
А. Диаманти
12'
ГОЛ! 1:0!
И. Несторовски
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЛП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Оскар Хильемарк
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЛП
24
Свен Кумс
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Ридер
РФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
3-2-3-1-2
1
Посавец
3
Пеццелла
15
Сионек
26
Маккена
5
Алеесами
18
Гольданига
14
Гацци
3
Рисполи
7
Хильемарк
23
Диаманти
90
Несторовски
7
Эмбало
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
33
Анджелла
27
Фелипе
24
Кумс
42
Фофана
20
Халлфредссон
10
Ридер
91
Сапата
77
Теро
23
Диаманти
7
Салаи
7
Салаи
23
Диаманти
3
Пеццелла
18
Чочев
18
Чочев
3
Пеццелла
14
Гацци
19
Квайсон
19
Квайсон
14
Гацци
77
Теро
21
Янкто
21
Янкто
77
Теро
24
Кумс
7
Де Пауль
7
Де Пауль
24
Кумс
10
Ридер
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
10
Ридер
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Палермо - Удинезе
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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