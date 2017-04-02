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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кальяри
Палермо - Кальяри: обзор матча 02 апреля 2017
Палермо
02.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 3
Завершен
Кальяри
26'
Д. Гонсалес
48'
А. Ионицэ
58'
М. Боррьелло
89'
А. Ионицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кальяри
Желтая карточка
А. Трайковски
90'
90'
Замена
А. Дейола
️️️️
М. Боррьелло
89'
ГОЛ! 1:3!
А. Ионицэ
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Б. Энрике
88'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Р. Витьелло
80'
Желтая карточка
Б. Энрике
75'
Замена
Н. Балог
️️️️
А. Гацци
67'
58'
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Ионицэ
ГОЛ! 1:0!
Д. Гонсалес
26'
16'
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
А. Гацци
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЛП
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Алессандро Гацци
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Артур Ионицэ
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Симоне Падоин
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
22
Габриэл
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
28
Давиде Аррас
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
3-4-1-2
22
Фулиньяти
18
Гольданига
21
Гонсалес
2
Витьелло
3
Пеццелла
25
Энрике
18
Чочев
3
Рисполи
14
Гацци
7
Трайковски
90
Несторовски
4-3-3
77
Рафаэль
22
Исла
22
Алвеш
4
Писакане
29
Мурру
19
Падоин
77
Тахцидис
17
Ионицэ
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
25
Сау
2
Витьелло
7
Салаи
7
Салаи
2
Витьелло
25
Энрике
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
25
Энрике
14
Гацци
22
Балог
22
Балог
14
Гацци
22
Боррьелло
14
Дейола
14
Дейола
22
Боррьелло
Остались в запасе
Палермо
Кальяри
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
13
Сенна Мянго
ЛЗ
28
Давиде Аррас
ЦФ
36
Лука Кроста
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
28
Давиде Аррас
ЦФ
36
Лука Кроста
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Палермо - Кальяри
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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