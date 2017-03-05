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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Палермо
Торино - Палермо: обзор матча 05 марта 2017
Торино
05.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
73'
А. Белотти
76'
А. Белотти
81'
А. Белотти
30'
А. Рисполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Палермо
85'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Т. Сионек
ГОЛ! 3:1!
А. Белотти
81'
78'
Вторая желтая
Н. Балог
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
73'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Я. Фальке
72'
64'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Р. Салаи
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Густафсон
61'
56'
Желтая карточка
Р. Салаи
55'
Замена
М. Морганелла
️️️️
А. Рисполи
Замена
А. Льяич
️️️️
Л. Бойе
45'
33'
Желтая карточка
А. Рисполи
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Рисполи
27'
Желтая карточка
Н. Балог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЛП
16
Саша Лукич
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
14
Алессандро Гацци
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Баррека
24
Моретти
13
Россеттини
77
Дзаппакоста
33
Базелли
16
Лукич
11
Густафсон
44
Фальке
11
Белотти
15
Бойе
3-3-2-2
1
Посавец
15
Сионек
4
Анджелкович
5
Алеесами
14
Гацци
18
Чочев
3
Рисполи
7
Салаи
25
Энрике
22
Балог
90
Несторовски
15
Бойе
22
Льяич
22
Льяич
15
Бойе
44
Фальке
11
Итурбе
11
Итурбе
44
Фальке
11
Густафсон
11
Лопес
11
Лопес
11
Густафсон
7
Салаи
21
Гонсалес
21
Гонсалес
7
Салаи
15
Сионек
23
Диаманти
23
Диаманти
15
Сионек
3
Рисполи
89
Морганелла
89
Морганелла
3
Рисполи
Остались в запасе
Торино
Палермо
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
22
Андреа Фулиньяти
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Торино - Палермо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
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