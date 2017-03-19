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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Палермо
Удинезе - Палермо: обзор матча 19 марта 2017
Удинезе
19.03.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 29 тур
4 : 1
Завершен
Палермо
42'
С. Теро
60'
Д. Сапата
68'
Р. Де Пауль
80'
Я. Янкто
12'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Палермо
Замена
С. Кумс
️️️️
Я. Янкто
85'
84'
Желтая карточка
М. Морганелла
81'
Замена
М. Яяло
️️️️
И. Несторовски
ГОЛ! 4:1!
Я. Янкто
80'
74'
Красная карточка
А. Диаманти
Замена
Т. Арто
️️️️
Самир
73'
Желтая карточка
Данило
72'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
72'
ГОЛ! 3:1!
Р. Де Пауль
68'
65'
Замена
Н. Балог
️️️️
Т. Сионек
64'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Х. Алеесами
ГОЛ! 2:1!
Д. Сапата
60'
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
58'
53'
Желтая карточка
А. Гацци
Желтая карточка
С. Теро
45'
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
Самир
42'
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Салаи
Пас отдал
Х. Алеесами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-3-3
1
Скуффет
33
Самир
33
Анджелла
5
Данило
30
Видмер
21
Янкто
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-3-2-1
1
Посавец
21
Гонсалес
15
Сионек
18
Гольданига
5
Алеесами
89
Морганелла
18
Чочев
14
Гацци
7
Салаи
23
Диаманти
90
Несторовски
33
Самир
28
Арто
28
Арто
33
Самир
21
Янкто
24
Кумс
24
Кумс
21
Янкто
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
5
Алеесами
3
Пеццелла
3
Пеццелла
5
Алеесами
90
Несторовски
18
Яяло
18
Яяло
90
Несторовски
15
Сионек
22
Балог
22
Балог
15
Сионек
Остались в запасе
Удинезе
Палермо
1
Самуэле Перисан
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Удинезе - Палермо
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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