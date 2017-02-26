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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сампдория
Палермо - Сампдория: обзор матча 26 февраля 2017
Палермо
26.02.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
31'
И. Несторовски (П)
90'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сампдория
Замена
Т. Шунич
️️️️
С. Анджелкович
90'
+5
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Л. Муриэль
83'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Прат
Замена
К. Эмбало
️️️️
Н. Балог
83'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Р. Салаи
77'
59'
Замена
К. Линетти
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
Б. Энрике
53'
53'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Ф. Джуричич
46'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Несторовски
31'
Желтая карточка
А. Гацци
19'
18'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
25
Бруно Энрике
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
14
Алессандро Гацци
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
26
Деннис Прат
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
60
Франческо Бонфильо
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-3-2-2
1
Посавец
5
Алеесами
4
Анджелкович
15
Сионек
3
Рисполи
18
Чочев
14
Гацци
25
Энрике
7
Салаи
22
Балог
90
Несторовски
4-2-2-2
2
Вивиано
18
Берешиньски
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
13
Реджини
8
Баррето
8
Чигарини
31
Джуричич
26
Прат
14
Шик
27
Квальярелла
4
Анджелкович
44
Шунич
44
Шунич
4
Анджелкович
7
Салаи
23
Диаманти
23
Диаманти
7
Салаи
22
Балог
7
Эмбало
7
Эмбало
22
Балог
8
Чигарини
17
Линетти
17
Линетти
8
Чигарини
26
Прат
8
Фернандеш
8
Фернандеш
26
Прат
31
Джуричич
10
Муриэль
10
Муриэль
31
Джуричич
Остались в запасе
Палермо
Сампдория
60
Франческо Бонфильо
ЦФ
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Диего Лопес
7
Джакопо Сала
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
Остались в запасе
60
Франческо Бонфильо
ЦФ
70
Леонардо Марсон
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Палермо - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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