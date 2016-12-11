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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Кьево
Палермо - Кьево: обзор матча 11 декабря 2016
Палермо
11.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
14'
В. Бирса
49'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Кьево
85'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
С. Пеллисьер
Замена
А. Диаманти
️️️️
И. Чочев
81'
75'
Замена
Н. Ригони
️️️️
Р. Меджиорини
73'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
70'
Замена
М. Иско
️️️️
Л. Кастро
Замена
Р. Салаи
️️️️
О. Хильемарк
69'
Желтая карточка
И. Чочев
63'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Э. Гольданига
56'
49'
ГОЛ! 0:2!
С. Пеллисьер
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-3-1-2
1
Посавец
5
Алеесами
4
Анджелкович
15
Сионек
18
Гольданига
18
Чочев
7
Хильемарк
3
Рисполи
18
Яяло
19
Квайсон
90
Несторовски
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
18
Гобби
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Радованович
19
Кастро
18
Де Гузман
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
7
Хильемарк
7
Салаи
7
Салаи
7
Хильемарк
18
Гольданига
25
Энрике
25
Энрике
18
Гольданига
18
Чочев
23
Диаманти
23
Диаманти
18
Чочев
69
Меджиорини
69
Ригони
69
Ригони
69
Меджиорини
19
Кастро
22
Иско
22
Иско
19
Кастро
31
Пеллисьер
45
Инглесе
45
Инглесе
31
Пеллисьер
Остались в запасе
Палермо
Кьево
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Палермо - Кьево
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
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