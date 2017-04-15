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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 15 апреля 2017
Палермо
15.04.2017, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
89'
Замена
Э. Крафт
️️️️
С. Верди
85'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Ф. Ди Франческо
79'
Желтая карточка
А. Масина
78'
Замена
У. Садик
️️️️
Б. Петкович
Желтая карточка
Т. Шунич
75'
Замена
А. Диаманти
️️️️
М. Яяло
75'
Замена
Р. Салаи
️️️️
А. Трайковски
74'
Желтая карточка
Х. Алеесами
53'
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Н. Балог
41'
38'
Желтая карточка
С. Верди
Желтая карточка
Т. Сионек
37'
Желтая карточка
М. Яяло
27'
25'
Красная карточка
Э. Пульгар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
25
Бруно Энрике
ПП
7
Александар Трайковски
ЛФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
22
Норберт Балог
РФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Сафир Таидер
ПП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-3-3
22
Фулиньяти
5
Алеесами
44
Шунич
4
Анджелкович
15
Сионек
18
Чочев
18
Яяло
25
Энрике
7
Трайковски
90
Несторовски
22
Балог
4-1-2-2-1
83
Миранте
35
Торосидис
5
Гастальделло
22
Майетта
25
Масина
5
Пульгар
8
Таидер
21
Джемаили
90
Верди
29
Ди Франческо
9
Петкович
7
Трайковски
7
Салаи
7
Салаи
7
Трайковски
22
Балог
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
22
Балог
18
Яяло
23
Диаманти
23
Диаманти
18
Яяло
90
Верди
17
Крафт
17
Крафт
90
Верди
29
Ди Франческо
7
Крейчи
7
Крейчи
29
Ди Франческо
9
Петкович
6
Садик
6
Садик
9
Петкович
Остались в запасе
Палермо
Болонья
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Диего Бортолуцци
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
61
Дженнаро Руджиеро
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Палермо - Болонья
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренцо Барбера
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