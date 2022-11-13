Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Родриго Алвес - статистика

Завершил карьеру
26 декабря 1992 (33)
#2 | Защитник
176 см | 73 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
33
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
4 : 1
13.11.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
2 : 2
10.11.2022
Фламенго
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.10.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
1 : 2
23.10.2022
Сан-Паулу
1' - 90'
63'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Жувентуде
1 : 1
17.10.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Жувентуде
2 : 2
05.10.2022
Коринтианс
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
02.10.2022
Жувентуде
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
4 : 0
29.09.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 1
19.09.2022
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
2 : 1
11.09.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
03.09.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
4 : 0
30.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
2 : 2
21.08.2022
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Куяба
1 : 0
14.08.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
0 : 1
06.08.2022
Америка Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
1 : 0
01.08.2022
Жувентуде
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
1 : 0
24.07.2022
Сеара
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
4 : 0
21.07.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Коритиба
2 : 2
10.07.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Жувентуде
1 : 2
02.07.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.06.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
1 : 2
15.06.2022
Сантос
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
2 : 0
11.06.2022
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 0
05.06.2022
Флуминенсе
1' - 77'
73'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 3
22.05.2022
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
1 : 1
09.05.2022
Интернасьонал
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
1 : 1
01.05.2022
Жувентуде
1' - 46'
28'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
0 : 1
25.04.2022
Куяба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Америка Минейро
4 : 1
17.04.2022
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 2
12.04.2022
Брагантино
1' - 90'
Главные новости
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
1
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
Вчера, 22:45
1
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
Вчера, 22:29
3
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
Вчера, 22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
Вчера, 21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
Вчера, 20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
Вчера, 20:16
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+