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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Жувентуде
Интернасьонал - Жувентуде: обзор матча 30 августа 2022
Интернасьонал
30.08.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
4 : 0
Завершен
Жувентуде
38'
Д. Кардозо
45+5'
Вандерсон
48'
Д. Кардозо
89'
Эденилсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Жувентуде
90'
+2
Желтая карточка
P.
90'
+2
Желтая карточка
И. Ногейра
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Эденилсон
89'
83'
Замена
О. Руис
️️️️
Ф. Пирес
82'
Замена
️️️️
Жадсон
Замена
Тайсон
️️️️
Вандерсон
82'
Замена
П. Энрике
️️️️
К. де Пена
81'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Кардозо
69'
Замена
А. Патрик
️️️️
Маурисио
69'
64'
Замена
Чико
️️️️
Б. Назарио
63'
Замена
G. Parede
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 3:0!
Д. Кардозо
Пас отдал
Вандерсон
48'
45'
+5
Желтая карточка
Ф. Пирес
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
45'
+5
Пенальти не реализован!
К. де Пена
45'
+5
ГОЛ! 1:0!
Д. Кардозо
Пас отдал
К. де Пена
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
16
Жадсон
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
17
Weverton
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Жувентуде
3
Renato Chaves
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
10
Чико
АП
77
Guilherme Parede
ЦФ
4-1-1-1-2
42
Даниэл
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
6
Габриэль
5
Кардозо
14
де Пена
18
Маурисио
94
Вандерсон
4-4-2
1
96
Энрике
40
Ногейра
28
Миранда
20
Мораес
10
Назарио
16
Жадсон
2
Алвес
14
Пирес
9
Питта
17
18
Маурисио
10
Патрик
10
Патрик
18
Маурисио
5
Кардозо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
5
Кардозо
94
Вандерсон
11
Тайсон
11
Тайсон
94
Вандерсон
14
де Пена
7
Энрике
7
Энрике
14
де Пена
14
Пирес
11
Руис
11
Руис
14
Пирес
10
Назарио
10
Чико
10
Чико
10
Назарио
96
Энрике
77
77
96
Энрике
Остались в запасе
Интернасьонал
Жувентуде
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
3
Renato Chaves
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
17
Weverton
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Остались в запасе
3
Renato Chaves
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Интернасьонал - Жувентуде
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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